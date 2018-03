Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 dicembre 2011 11.08 01 dicembre 2011 - 11:08

Philip J. Lofts torna a rivestire la carica di Group Chief Risk Officer (CRO) presso UBS, in sostituzione di Maureen Miskovic, che era entrata in funzione appena in gennaio e ora lascia la grande banca.

A succedere a Lofts, già CRO dal novembre 2008 al dicembre 2010, quale direttore di UBS Americas sarà Robert McCann, ha comunicato oggi l'istituto in una nota. Al contempo egli manterrà il suo ruolo di responsabile di Wealth Management Americas. Inoltre Ulrich Körner è stato nominato a capo della regione Europa, Medio Oriente e Africa in aggiunta al suo ruolo attuale di Group Chief Operating Officer e direttore del Corporate Center.

La separazione da Maureen Miskovic è avvenuta in maniera consensuale, ha spiegato il portavoce della banca Serge Steiner all'ats. Tutti i cambiamenti entrano in vigore da subito.

Neuer Inhalt Horizontal Line