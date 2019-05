Dall'inizio di giugno, UBS non verserà più alcuna remunerazione sui conti di risparmio. La grande banca, come si evince dal suo sito web, ha deciso di abbassare il tasso di interesse allo 0,00%.

Ad ogni modo, su questo tipo di conto il tasso è già ridotto al lumicino: 0,01%. I tassi d'interesse saranno adeguati verso il basso anche per altri conti, come il conto risparmio giovani o alcuni conti privati. I giovani potranno tuttavia contare ancora su una remunerazione dello 0,25% al posto dello 0,50%.

Il tasso dello 0,00% si applica ai conti risparmio per un importo massimo di 500 mila franchi. La formulazione lascia pensare che in futuro, per somme superiori, potrebbero essere applicati anche tassi negativi, indica una nota odierna del servizio di confronto Moneyland.

Poiché le altre banche elvetiche si orientano spesso per la determinazione dei rispettivi tassi alle concorrenti più grandi, il nuovo taglio dei tassi d'interesse di UBS potrebbe avere un impatto negativo anche sui clienti di altri istituti di credito.

Secondo Moneyland, i tassi d'interesse delle banche svizzere sui conti di risparmio per adulti sono attualmente in media dello 0,07%. Il tasso d'interesse medio per i conti di risparmio giovani è dello 0,55%, per i conti del pilastro 3a dello 0,23% e per i conti di libero passaggio dello 0,07%.

Neuer Inhalt Horizontal Line