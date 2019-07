Guai per UBS a Londra (foto d'archivio)

UBS e altre quattro banche sono nel mirino di un'azione legale collettiva per sospetta manipolazione del mercato delle divise: l'esposto è stato presentato al Competition Appeal Tribunal (CAT) dallo studio legale statunitense Scott & Scott.

Gli avvocati valutano a più di 1 miliardo di sterline (1,2 miliardi di franchi) il danno subito dagli investitori.

Oltre a UBS la causa interessa la britannica Royal Bank of Scotland (RBS) e le americane JP Morgan e Citigroup. Contattate dalla Reuters, JP Morgan, RBS e UBS non hanno voluto rilasciare dichiarazioni sul caso, mentre Barclays e Citigroup non sono risultate raggiungibili.

Lo scorso 16 maggio la Commissione europea aveva inflitto una multa complessiva di 1,07 miliardi di euro a JPMorgan, Barclays, RBS, Citigroup e alla giapponese Mitsubishi UFJ (MUFG) per aver partecipato a un cartello sul mercato delle transazioni in valuta straniera. UBS era pure implicata nell'indagine, ma aveva beneficiato della piena immunità perché aveva annunciato l'esistenza dell'intesa.

