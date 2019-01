UBS: pianifica successione Ermotti e Weber, circola già un nome

UBS pianifica la successione degli attuali presidenti della direzione, Sergio Ermotti, e del consiglio di amministrazione, Axel Weber.

Un nome per il posto di CEO già circola sulla stampa: si tratta dell'ex responsabile dell'investment banking di Bank of America, Christian Meissner.

"Il presidente della direzione e io siamo all'ottavo anno nella banca", afferma Weber in un'intervista pubblicata nella notte da Bloomberg. "È il momento di cominciare a pensare a come consegnare l'istituto ai nostri successori. E qui parlo volutamente al plurale".

"Siamo in una fase molto precoce di queste discussioni", prosegue l'ex presidente della Bundesbank tedesca. UBS non ha fretta e punta a una transizione ordinata. "Non voglio alimentare speculazioni riguardo a qualcosa che potrebbe succedere a breve: non è così".

In precedenza Bloomberg aveva riferito che UBS era in trattative con l'ex dirigente di Bank of America Christian Meissner. L'idea sarebbe di far entrare il manager austriaco in una posizione di responsabilità, per prepararlo alla successione di Ermotti. Un portavoce di UBS non ha voluto commentare queste voci.

Anche Weber non ha confermato. "Parte di quello che facciamo è portare in banca il maggior numero possibile di talenti; naturalmente parliamo con le persone", si è limitato ad affermare.

Neuer Inhalt Horizontal Line