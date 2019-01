UBS ha realizzato nel 2018 un utile netto di 4,9 miliardi di dollari, contro i 969 milioni dell'esercizio precedente, caratterizzato da un rettifica di valore dovuto a una riforma fiscale negli Stati Uniti.

Il quarto trimestre si è chiuso con profitti per 696 milioni di dollari, inferiori alle attese degli analisti. In un comunicato diffuso stamane il presidente della direzione Sergio Ermotti descrive il 2018 come "un anno estremamente di successo, in un quadro difficile". Secondo il manager ticinese anche negli ultimi tre mesi dell'anno è stata conseguita una "solida performance".

I paragoni sono difficili perché nel terzo trimestre dell'anno scorso ha pesato una svalutazione di quasi 3 miliardi sugli attivi differiti d'imposta negli Usa, a causa della riduzione dell'aliquota fiscale per le società decisa dall'amministrazione del presidente Donald Trump. Per questa ragione il periodo si era chiuso in rosso (-2,4 miliardi).

