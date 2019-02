L'economia elvetica sta rallentando in maniera più veloce di quanto si pensasse.

L'economia elvetica sta rallentando più velocemente del previsto. Gli economisti dell'UBS hanno abbassato le previsioni per il PIL 2019 dall'1,5% allo 0,9%. Gli specialisti dell'istituto basilese BAK stimano invece una crescita situata tra l'1,1% e l'1,2%.

Il rallentamento dell'economia, secondo una nota di UBS, è stato più veloce di quanto si attendevano gli stessi economisti della grande banca e la comunità scientifica.

L'economia svizzera è cresciuta nel quarto trimestre dello 0,2%, dopo un rallentamento dello 0,3% in quello precedente, ma gli esperti si attendevano qualcosa in più.

Gli indicatori principali mostrano che si dovrebbe assistere ad un ulteriore indebolimento nella prima metà di quest'anno, seguito da una ripresa nel secondo semestre grazie a una zona euro più dinamica e una domanda globale in crescita, precisa UBS. Per il 2020, gli economisti si attendono un'accelerazione dell'1,6%, invece dell'1,7% stimato in precedenza.

Il BAK cita tra i fattori frenanti per l'economia la politica, in particolare l'attuale vertenza commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina che ha già influito negativamente sulla congiuntura a fine 2018. Più positive invece le prospettive per i consumi privati.

