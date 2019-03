Le indagini degli inquirenti turgoviesi hanno portato all'arresto dell'omicida in Spagna.

Detenzione a vita e internamento per l'assassinio dell'amante: questa la sentenza del Tribunale distrettuale di Kreuzlingen, in Turgovia, nei confronti di un tedesco di 62 anni che nel maggio 2016 uccise una sua connazionale di 38 anni in una zona balneare sul Reno.

La sentenza non è ancora definitiva. L'imputato, arrestato tre giorni dopo il delitto all'aeroporto di Barcellona, aveva in un primo tempo ammesso le sue responsabilità, ma più tardi ha ritirato la confessione.

Il tribunale di prima istanza ha fatto sue le richieste della pubblica accusa. L'avvocato della difesa ha provato a mettere in dubbio le prove raccolte dagli inquirenti e ha chiesto il proscioglimento del suo assistito.

Il corpo senza vita della vittima, che risiedeva a Costanza (Germania), fu avvistato da una passante il 15 maggio 2016, domenica di Pentecoste, sull'area balneare poco distante dal confine, nel territorio di Tägerwilen (TG).

