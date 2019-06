L'amministrazione del presidente degli Usa Donald Trump ha annunciato l'invio di 250 milioni di dollari in aiuti militari all'Ucraina. Immagine d'archivio.

L'amministrazione del presidente degli Usa Donald Trump ha annunciato l'invio di 250 milioni di dollari (grossomodo la medesima somma in franchi) in aiuti militari all'Ucraina. Lo rende noto il Pentagono.

Sale così a 1,5 miliardi di dollari l'assistenza militare complessiva fornita dagli Usa al Paese dell'Europa orientale. Le nuove risorse serviranno in particolare per l'acquisto di armi e per sviluppare il sistema di radar.

