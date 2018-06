Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

2 giugno 2018

Centinaia di persone hanno manifestato a Kiev, in Piazza Maidan, chiedendo la liberazione di Oleg Sentsov, il regista ucraino condannato nell'agosto 2015 in Russia a 20 anni di reclusione.

Sentsov era stato al centro di un controverso processo che lo ha visto accusato di aver cercato di organizzare "atti terroristici" nella sua Crimea un paio di mesi dopo l'annessione della penisola da parte di Mosca nel 2014.

Alcuni dimostranti hanno sfilato per il centro di Kiev travestiti da detenuti con abiti a righe orizzontali bianche e nere e in catene. Altri mostravano cartelli con ritratti e nomi degli ucraini dietro le sbarre in Russia con condanne ritenute di matrice politica.

Sentsov è attualmente rinchiuso nel carcere di sicurezza Bely Medved (Orso Bianco) nel distretto autonomo di Yamalo-Nenets, in Russia. È in sciopero della fame per protesta dal 14 maggio e dalla fine del mese scorso è sottoposto a una terapia medica di sostegno.

Cortei per chiedere la liberazione del regista si sono svolti anche a Bruxelles, Parigi, Ottawa, Sydney, Varsavia, Tel Aviv, Lipsia, Riga, Vienna e Londra. Ma anche in Russia: a Mosca e a Kazan.

