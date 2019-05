Il terremoto politico continua. Il nuovo presidente ucraino Vladimir Zelensky, al suo secondo giorno in carica effettiva, ha firmato il decreto con cui scioglie il parlamento, così come promesso, e ha indetto elezioni anticipate il 21 luglio.

La rivoluzione, promessa in campagna elettorale, è dunque iniziata e le scosse telluriche iniziano a diffondersi in tutto l'arco politico: i pezzi grossi del governo - premier, ministro della Difesa, ministro degli Esteri - sono dimissionari e proprio oggi l'Alto ufficio investigativo ha fatto sapere che l'ex presidente Petro Poroshenko è indagato per " alto tradimento" a causa degli eventi del 25 novembre 2018, quando le navi della Marina ucraina sono state inviate attraverso lo Stretto di Kerch - e quindi bloccate dalla Russia.

Lo scontro ha portato a un combattimento a fuoco e l'arresto dei marinai ucraini, tuttora detenuti in Russia. L'indagine preliminare è stata aperta sulla base di un esposto presentato da Andriy Portnov, ex vice capo dello staff dell'ex presidente ucraino Viktor Yanukovich. L'accusa, in pratica, è che Poroshenko abbia cercato l'incidente per usarlo come pretesto e poi tramare contro lo Stato.

