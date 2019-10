Una granata è esplosa in un edificio a Kiev attorno alle 23 di ieri uccidendo due uomini e ferendo una donna. Lo riporta il Kyiv Post, secondo cui la deflagrazione sarebbe avvenuta sulle scale di un palazzo a tre piani in via Pushkin.

Stando ad alcune voci non confermate riportate sempre dal Kyiv Post, i due uomini potrebbero aver maneggiato inadeguatamente la bomba causandone l'esplosione. La polizia non ha però confermato questa ipotesi.

