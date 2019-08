Almeno otto persone sono morte e dieci sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella notte nell'albergo "Tokyo Star" di Odessa, città turistica dell'Ucraina meridionale che si affaccia sul Mar Nero. Lo riporta la protezione civile ucraina.

Non è chiaro quante persone ci fossero nell'hotel, che ha 273 stanze, ma le autorità sostengono che dall'area siano state evacuate circa 150 persone. L'incendio è divampato attorno all'1.30 (mezzanotte e mezza in Svizzera) ed è stato domato dopo circa tre ore, cioè attorno alle 4.30 del mattino, le 3.30 in Svizzera.

