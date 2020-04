L'incendio divampato oltre dieci giorni fa nella foresta contaminata attorno a Chernobyl è stato circoscritto: lo hanno annunciato i servizi di emergenza ucraini precisando che non c'è più "un fuoco aperto" e ribadendo che le radiazioni sono nella norma.

Ieri Greenpeace aveva dichiarato, sulla base di immagini satellitari, che le fiamme erano ad appena un chilometro e mezzo dalla centrale e dal famigerato reattore numero 4 che nella notte tra il 25 e il 26 aprile del 1986 saltò in aria provocando la più grave catastrofe nucleare della storia. Il reattore è adesso protetto da un nuovo scudo protettivo che limita le fughe radioattive: si chiama New Safe Confinement ed è una sorta di gigantesca cupola d'acciaio.

Per domare l'incendio, in questi giorni sono stati impegnati oltre 400 vigili del fuoco, che hanno utilizzato decine di mezzi nonché tre aerei e tre elicotteri. La pioggia delle ultime ore è stata per loro una preziosa alleata.

