Questo contenuto è stato pubblicato il 17 settembre 2018 17.33 17 settembre 2018 - 17:33

Il presidente ucraino Petro Poroshenko ha firmato il decreto con il quale mette fine al Trattato di amicizia con la Russia, firmato nel 1997 ed entrato in vigore nel 1999. Lo fa sapere il sito web della presidenza ucraina.

Poroshenko aveva dato ordine al ministero degli Esteri di preparare i relativi documenti per stracciare il trattato lo scorso 28 agosto, definendolo "anacronistico".

Immediata la risposta della Russia: "I passi distruttivi intrapresi dalla leadership ucraina sono causa di profondo dispiacere. Cercando di servire gli interessi geopolitici stranieri e le loro stesse ambizioni politiche, le autorità di Kiev stanno dimostrando la volontà di distruggere tutto ciò che è stato realizzato in decenni e per rompere i legami che numerose generazioni dei nostri predecessori hanno costruito nel corso dei secoli". Lo ha detto il ministero degli Esteri russo in una dichiarazione sul suo sito web.

