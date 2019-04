Il primo turno delle elezioni presidenziali ucraine è stato "democratico" e i cittadini hanno avuto l'opportunità "di esprimere liberamente la propria volontà".

Lo ha dichiarato la missione di osservazione in Ucraina dell'Assemblea parlamentare dell'Osce (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) per bocca del Presidente speciale onorario, Ilkka Kanerva, in occasione della conferenza stampa congiunta sulle elezioni. Lo riporta Interfax.

Neuer Inhalt Horizontal Line