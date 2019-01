Il presidente ucraino Petro Poroshenko ha dichiarato che nel 2024 l'Ucraina farà domanda di adesione all'Unione europea.

"Nel 2024 faremo domanda per l'adesione all'Ue e mi aspetto una risposta positiva", ha detto Poroshenko durante un forum a Kiev dove ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni presidenziali previste per il marzo 2019.

Secondo Poroshenko, l'adesione dell'Ucraina all'Ue è necessaria per l'Europa stessa. "Senza l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea e alla Nato, l'Europa è in pericolo e ciò è necessario non solo per l'Ucraina ma in primo luogo per l'Unione europea e la Nato", ha sottolineato il leader ucraino. Lo riporta la Tass.

