Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ordina di semplificare la concessione della cittadinanza ucraina ai russi perseguitati per le idee politiche.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha emesso un decreto in cui ordina di semplificare la procedura per concedere la cittadinanza ucraina ai russi perseguitati per le loro idee politiche.

Il decreto, pubblicato sul sito internet ufficiale della presidenza, prevede inoltre una procedura semplificata per gli apolidi e gli stranieri che hanno difeso la sicurezza nazionale e vogliono ottenere il passaporto ucraino.

