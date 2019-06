La questione degli ucraini in carcere in Russia deve essere affrontata contestualmente a quella dei cittadini russi "che si trovano in una situazione simile in Ucraina".

Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante la diretta televisiva in cui il presidente risponde alle domande dei cittadini.

Alcuni commentatori ritengono che Putin leghi così di fatto l'eventuale rilascio dei 24 marinai ucraini catturati al largo della Crimea alla fine dello scorso novembre al rilascio dei russi nelle carceri ucraine.

Neuer Inhalt Horizontal Line