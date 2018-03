Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

31 agosto 2014 - 17:38

Notizie di "battaglie navali" non lontano dalla città portuale ucraina meridionale di Mariupol, non confermate da fonti ufficiali o indipendenti, si sono diffuse sulle reti sociali. Un video su Youtube mostra immagini di una imbarcazione in fiamme, forse della guardia costiera ucraina, apparentemente dopo essere stata colpita da un raid aereo. Intanto decine di cittadini di Mariupol sono scese nelle strade in sostegno a Kiev, mentre molti altri sono fuggiti nel timore di un imminente attacco da parte delle forze filorusse.

