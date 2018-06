Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Otto poliziotti e due dimostranti hanno riportato contusioni nei tafferugli davanti al Parlamento ucraino tra agenti e manifestanti. Lo sostiene il comandante della polizia di Kiev, Andrii Krishchenko. Due dimostranti sono stati fermati.

Veterani della guerra in Afghanistan, minatori ed ex liquidatori di Chernobyl hanno manifestato oggi davanti al parlamento ucraino contro la riduzione delle agevolazioni per reduci e invalidi. I minatori protestano perché non ricevono lo stipendio da due mesi.

