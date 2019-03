Un soldato ucraino inserisce la sua scheda in un'urna in un seggio elettorale nella città occidentale di Starychi.

La "hotline" del quartier generale del candidato presidenziale Vladimir Zelensky in Ucraina ha ricevuto quasi 2000 denunce di irregolarità da parte degli elettori.

Lo ha detto Alexander Kornienko, coordinatore del quartier generale per il lavoro con le regioni, in una conferenza stampa. "Sono già stati ricevuti 1800 reclami, molti dei quali riguardano violazioni organizzative", ha affermato. Secondo Kornienko, tra le violazioni segnalate dagli elettori vi è il trasporto organizzato di persone ai seggi elettorali e individui sconosciuti con liste di voto al di fuori di alcuni seggi elettorali. "Registriamo queste violazioni e, naturalmente, le useremo per la difesa legale, se necessario", ha affermato secondo quanto riportano le agenzie.

Ma la Commissione elettorale centrale ucraina ha dichiarato che finora non si sono verificate gravi violazioni nelle operazioni di voto. "Non sono state registrate violazioni sistematiche, ci sono alcuni casi isolati, ma sono episodi fisiologici in qualsiasi elezione", ha detto ai giornalisti la direttrice della Commissione Natalia Bernatska.

Ci sono stati alcuni casi in cui le schede compilate sono state fotografate e gli elettori sono stati radunati in gruppi e portati in autobus a un seggio, "ma tutto sommato le elezioni si sono svolte in modo ordinato", ha affermato.

Bernatska ha detto che le copie originali dei protocolli di voto inizieranno ad essere consegnate alla Commissione entro l'ora di pranzo di domani. Ha poi ricordato che secondo la legge vigente, la Commissione ha 10 giorni per fornire i risultati. "Ma speriamo che quest'anno ci voglia meno tempo", ha aggiunto secondo quanto riporta l'agenzia Interfax.

