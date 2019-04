L'ex premier ucraina Yulia Tymoshenko, che non è riuscita ad accedere al ballottaggio, ha detto che il voto è stato "truccato" ma che non contesterà i risultati in tribunale. Lo ha dichiarato in una conferenza stampa a Kiev.

"I risultati delle elezioni sono stati truccati: il presidente Petro Poroshenko ha utilizzato vari strumenti per ottenere i risultati desiderati in modo che potesse passare al ballottaggio". "Trentanove candidati sono stati registrati per disperdere i voti e una persona con il mio stesso cognome è stata registrata", ha detto, sostenendo che "molti voti" espressi dai suoi sostenitori sono stati falsati per questo.

Tymoshenko non ha espresso il suo endorsement per nessuno dei due candidati al ballottaggio, che si terrà il 21 aprile, ovvero Poroshenko e Volodymyr Zelenskiy. "Faremo tutto il possibile per combattere le falsificazioni nel secondo turno delle elezioni e aiuteremo il prossimo presidente a lavorare per l'Ucraina", ha sottolineato, come riferiscono i media russi e ucraini.

