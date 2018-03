Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 marzo 2018 10.32 12 marzo 2018 - 10:32

Il Consiglio Ue ha prorogato di altri sei mesi, fino al 15 settembre 2018, le misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Lo ha reso noto lo stesso Consiglio.

Le misure consistono nel congelamento dei beni e in restrizioni di viaggio e continuano ad applicarsi a 150 persone e 38 entità. Da una valutazione della situazione - si legge in una nota - non è risultato giustificato modificare il regime delle sanzioni.

