Con il 44% dei voti già contati, il partito del presidente Volodymyr Zelensky si avvia a conquistare la maggioranza di 248 seggi sui 450 del Parlamento ucraino. È quanto emerge dai dati della Commissione elettorale centrale.

Gli ucraini hanno così dato al loro presidente filo-occidentale, l'ex comico Zelensky, un mandato per far ripartire la politica del paese consegnando al suo partito "Servo del Popolo" un punteggio record nelle elezioni parlamentari da quando l'Ucraina ha ottenuto la sua indipendenza con il collasso dell'Unione Sovietica nel 1991.

Per Zelensky - emblema dell'anti-estabilishment - si tratta di un secondo trionfo dopo essere riuscito nell'aprile scorso spodestare l'allora presidente Petro Poroshenko. Il partito di quest'ultimo, Solidarietà Europea non ha raggiunto neanche il 10 per cento.

È un risultato che "mostra la grande fiducia che il popolo dell'Ucraina ripone nel nostro partito", è stato il commento a caldo di Zelensky dei risultati che lo indicano per una seconda volta come vincitore. "Le maggiori priorità per noi e per ogni ucraino - ha aggiunto - sono fermare la guerra, la liberazione dei prigionieri e la lotta alla corruzione che rimane nel Paese".

Neuer Inhalt Horizontal Line