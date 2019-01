L'assemblea dei delegati dell'Unione Democratica di Centro, riunita oggi a Gossau (SG), si è nettamente espressa per una bocciatura dell'iniziativa contro la dispersione degli insediamenti, in votazione il 10 febbraio.

L'assemblea dei delegati dell'UDC si è espressa con 227 voti a 12 per il un "no" all'iniziativa dei Giovani Verdi contro la dispersione degli insediamenti, in votazione il prossimo 10 febbraio. Secondo i sondaggi gli elettori dell'UDC sono però divisi sull'argomento.

Ai delegati riuniti oggi a Gossau (SG), il consigliere nazionale svittese Marcel Dettling ha affermato che si tratta di una proposta superflua e che anche l'UDC è per la tutela delle terre coltivate. Ma affronta alla radice il problema dello spreco del territorio, ossia combattendo l'immigrazione di massa con l'iniziativa che vuole porre fine alla libera circolazione delle persone.

Il verde Basil Oberholzer, granconsigliere sangallese, ha difeso gli argomenti dei promotori dell'iniziativa. Ma non c'è stata discussione.

