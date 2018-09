Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La Svizzera non deve firmare il Patto globale sulla migrazione delle Nazioni Unite: è quanto chiede l'UDC che attacca il ministro degli esteri Ignazio Cassis, sotto la cui guida la Svizzera ha condotto le trattative.

Il "Global Compact on Safe, Regular and Orderly Migration" (GCM) è sostenuto da tutti i paesi membri dell'ONU eccetto Stati Uniti e Ungheria. Per i democentristi il Patto non è compatibile con una gestione indipendente dell'immigrazione e con l'autodeterminazione della Svizzera, afferma il partito in un comunicato diramato oggi. Il fatto che il GCM non sia giuridicamente vincolante e che non dovrebbe avere grandi effetti concreti non gioca alcun ruolo per l'UDC, secondo cui è solo una questione di tempo finché il testo farà parte del diritto internazionale.

Pertanto il partito chiede al Consiglio federale di interrompere immediatamente tutti i lavori e di non firmare "assolutamente" il Patto. Se dovesse farlo ugualmente dovrà sottoporre l'accordo alle Camere federali e a referendum facoltativo.

