Bocciata all'unanimità. Gli Stati membri dell'Unione europea hanno respinto al mittente l'elenco di 23 Paesi terzi ad "alto rischio" di riciclaggio e finanziamento del terrorismo proposto dalla Commissione europea.

La giustificazione ufficiale del Consiglio europeo indica "problemi di metodo e mancanza di trasparenza nella messa a punto della black-list", ma più fonti diplomatiche raccontano di un'intensa attività di lobby degli sceicchi di Riad e dell'amministrazione Usa, che nelle ultime settimane hanno "fuso i telefoni" delle cancellerie europee.

Tra i Paesi che figurano nella lista nera presentata dall'esecutivo comunitario alcune settimane fa, ci sono Arabia Saudita, Tunisia, Afghanistan, Iran, Iraq, Panama, Etiopia, Libia, Nigeria, Bahamas e Isole Vergini americane. La Svizzera figurava tra i paesi posti sotto particolare osservazione ma non era stata infine inclusa nell'elenco, svelato lo scorso 13 febbraio.

"Sono delusa per questa decisione, ma non mi arrendo", ha reagito la commissaria europea alla Giustizia Vera Jurova, responsabile del lavoro, aggiungendo: "C'è da chiedersi che cosa non sia piaciuto in concreto agli Stati membri, perché ci siamo consultati con loro sul metodo, ed il processo seguito è stato molto trasparente".

