Una soluzione sul difficile accordo per le nomine per i posti chiave europei sembra a portata di mano, col nome di Frans Timmermans che continua a restare sul tavolo per il posto di presidente della Commissione Ue.

Lo rendono noto più fonti diplomatiche europee, che invitano comunque alla cautela, perché nel corso delle lunghe trattative c'è stata una continua altalena.

Tra le altre cose si sta ragionando anche sulla possibilità di dividere il mandato per l'Eurocamera, con due anni e mezzo per il popolare Manfred Weber e gli altri due e mezzo per il liberale Guy Verhovstadt.

