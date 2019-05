I sovranisti avanzano al Parlamento europeo, ma in maniera più contenuta del previsto nonostante le vittorie di Marine Le Pen in Francia, Matteo Salvini in Italia e Nigel Farage nel Regno Unito. Liberali ed ecologisti in crescita.

Il Partito Popolare Europeo (PPE, destra europeista) - con 179 seggi contro i 216 attuali - e i Socialdemocratici (S&D) - con 150 seggi contro 185 - rimangono le due principali formazioni dell'emiciclo europeo, perdono però la maggioranza.

Ora dovranno confrontarsi con gli ecologisti, che passano da 52 a 70 seggi, grazie ai buoni risultati ottenuti in Germania e Francia, e i liberali (Aldus), compreso il partito del presidente francese Emmanuel Macron, che ha vinto 107 seggi contro i 69 attuali.

In Italia la Lega è il primo partito col 34%. Crolla invece il Movimento 5 stelle al 17%. Il Pd è al secondo posto col 23%.

