Ursula Von der Leyen "è una buona candidata" per la presidenza della Commissione Ue. Lo sostiene il presidente francese Emmanuel Macron al termine del Consiglio europeo.

"È una dirigente esperta che ha le competenze richieste, è da molti anni ministro, e ho apprezzato negli ultimi due anni il suo coraggio e la sua determinazione su materie molto difficili, ha fatto molto per la buona cooperazione franco-tedesca e la messa in pratica del nostro progetto di difesa", ha detto Macron, aggiungendo alle qualità di von der Leyen anche il fatto di essere una "donna con una cultura europea molto profonda".

Il presidente francese ha poi lodato la connazionale Christine Lagarde, giudicata da alcuni senza l'esperienza necessaria per guidare la Banca centrale europea (Bce). "Il Consiglio ha valutato che avesse tutte le competenze e le qualità" necessarie, ha risposto, "è stata per molti anni ministro dell'Economia e delle Finanze in un momento particolarmente difficile, durante la più grande crisi finanziaria e del debito sovrano degli ultimi decenni. Poi è stata alla guida del Fondo monetario internazionale (Fmi), cosa che mi sembra le conferisca le qualità richieste da un lato per padroneggiare la politica monetaria, dall'altro per avere credibilità davanti ai mercati e agli investitori".

