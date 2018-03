Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 dicembre 2011 20.27 09 dicembre 2011 - 20:27

Rigore, sanzioni, disciplina: queste le fondamenta della 'Schengen dell'euro' che nascerà dal nuovo Trattato, firmato entro marzo 2012 e oggi faticosamente disegnato dai leader dei 26, e da cui la Gran Bretagna resta fuori.

Per dare stabilità alla moneta unica, la zona euro diventa più 'tedesca' e crea un'Unione o Patto di bilancio che rafforza le regole e gli strumenti anti-crisi come il fondo salva-Stati, per evitare nuovi casi Grecia e per assicurare conti pubblici sani che non diano margine di speculazione ai mercati. Anche gli altri nove Stati, fuori dall'euro, si vincolano a regole più stringenti con l'idea di andare verso una maggiore convergenza economica.

I capisaldi del nuovo Patto di bilancio sono un deficit strutturale annuo che non può superare lo 0,5% del pil nominale; sanzioni automatiche non appena la Commissione rileverà lo sforamento del 3%; e un piede della Bce nel fondo salva-Stati.

Neuer Inhalt Horizontal Line