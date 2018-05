Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 maggio 2018 12.50 30 maggio 2018 - 12:50

La Commissione Ue ha "piena fiducia nel processo costituzionale che si sta svolgendo in Italia e nel presidente della Repubblica": lo ha detto un portavoce della Commissione rispondendo a diverse domande sull'Italia.

"Non sta alla Commissione intervenire nei dibattiti politici e entrare in un processo che si svolge in Italia", ha aggiunto, precisando però che "il ruolo dell'Italia nell'Ue è importante, è un grande Paese e quello che succede è altrettanto importante perciò Juncker ha ribadito la sua fiducia".

Neuer Inhalt Horizontal Line