I Capi di Stato e di governo la hanno scelta per presiedere la Commissione Ue, ma i concittadini tedeschi della ministra della difesa Ursula von der Leyen non la considererebbero all'altezza dell'importante ruolo che, salvo sorprese, dovrebbe esserle affidato.

Ursula von der Leyen rischia di doversi confrontare con il "fuoco amico", sulla base dei dati di un sondaggio di Ard secondo cui per il 56% degli interpellati al vertice del'Europa non farebbe una bella figura perché non sarebbe adatta al ruolo.

E dubbi ci sono in Germania anche sul fatto che Ursula von der Leyen riesca, il prossimo 16 luglio, a vedersi ratificata la nomina da parte del Parlamento europeo. "Credo che Ursula può essere un buon presidente della Commissione; ma se verrà eletta, io non lo so", ha detto all'"Augsburger Allgemeine" il presidente del Bundestag Wolfgang Schaeuble. Se una "vecchia volpe" della politica tedesca come lui ha qualche dubbio sul risultato, si legge in diversi quotidiani, non c'è da star tranquilli.

