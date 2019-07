"Per me oggi è un giorno difficile, sono orgoglioso di quello che ho fatto in questi mesi, il pacchetto sul tavolo dei nomi deciso dal Consiglio europeo non è il mio pacchetto". Lo afferma Manfred Weber, leader dei Popolari al Parlamento europeo.

"Rinuncio al mandato ricevuto nove mesi fa" come spitzenkandidat "ma voglio continuare come leader del gruppo e continuerò a lavorare e a combattere per un'Europa democratica", ha aggiunto Weber precisando che il Ppe accoglie quanto deciso dal Consiglio europeo e considera il risultato "buono" e dichiarandosi "personalmente leale" al nuovo pacchetto dei nomi.

