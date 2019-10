La Commissione europea ha imposto a Broadcom una serie di misure che impediscono alla società di causare "danni seri e irreparabili alla concorrenza" con il suo comportamento che per il momento Bruxelles ritiene che violi le norme Ue sulla concorrenza.

"Abbiamo forti indicazioni che Broadcom - leader mondiale dei chip per modem e decoder - attui pratiche anticoncorrenziali, e il suo comportamento, in assenza di intervento, creerebbe danni seri. Per questo abbiamo ordinato a Broadcom di mettere fine a questi comportamenti", ha detto la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager.

