Questo contenuto è stato pubblicato il 21 febbraio 2018 14.23 21 febbraio 2018 - 14:23

La Commissione Ue ha multato quattro aziende marittime di trasporto di auto per 395 milioni di euro, due fornitori di candele per 76 milioni e due fornitori di sistemi di frenatura per 75 milioni, per aver partecipato a cartelli sui prezzi.

"Aumentando i prezzi dei componenti o il costo del trasporto dei veicoli, questi cartelli hanno danneggiato i consumatori europei e hanno avuto un impatto negativo sulla competitività del settore automobilistico europeo, che impiega circa 12 milioni di persone in Europa", ha detto la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager.

Tra le aziende sanzionate ci sono anche le tedesche Bosh e Continental, che dovranno pagare rispettivamente 77 e 44 milioni di euro.

