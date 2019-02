L'Unione europea è interessata a rafforzare la cooperazione con i paesi arabi. Lo ha detto il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker presente al vertice UE-arabo a Sharm el-Sheikh, in Egitto.

"È un incontro molto importante, - ha sottolineato - e in quanto tale è già un messaggio per il mondo". Parlando poi della questione dei diritti umani in molti stati arabi, Juncker ha detto di sentirsi preoccupato.

