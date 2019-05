Nuova opportunità di vincere un biglietto gratuito per i diciottenni che vogliono partire alla scoperta dell'Europa e del suo patrimonio culturale.

Da oggi fino al 16 maggio a mezzogiorno, i giovani nati fra il 2 luglio 2000 e il primo luglio 2001 (inclusi) possono candidarsi a "DiscoverEU", l'iniziativa europea che, sulla falsariga del programma Interrail, offre un pass gratuito per viaggiare da 1 a 30 giorni nella Ue fra il primo agosto 2019 e il 31 gennaio 2020.

I biglietti staccati dalla Commissione europea saranno 20 mila, che si aggiungono ai quasi 30 mila regalati nel corso del 2018, anno di battesimo dell'iniziativa.

Si potrà viaggiare da soli o in gruppi composti al massimo da cinque persone e per candidarsi basta registrarsi e condividere i propri programmi di viaggio sul Portale europeo per i giovani. Tutte le indicazioni per partecipare all'iniziativa e i metodi di selezione adottati dalla Commissione Ue sono disponibili sul sito europa.eu/youth/discovereu. Un secondo round di candidature per il 2019 sarà aperto in autunno.

