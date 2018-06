Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 giugno 2018 13.27 06 giugno 2018 - 13:27

L'Ue lancia un nuovo segnale concreto all'Iran sul suo impegno a continuare nel rispetto dell'accordo sul nucleare.

Bruxelles ha aggiornato il mandato sul prestito esterno della Banca europea per gli investimenti (Bei), rendendo l'Iran un Paese candidabile alle attività di investimento.

Inoltre, la Commissione ha attualizzato l'ambito di applicazione dello "statuto di blocco", la norma volta a neutralizzare gli effetti extra-territoriali delle sanzioni Usa, a tutela degli interessi delle società europee che investono in Iran.

La misura di sostegno - precisano tuttavia i commissari Ue Maros Sefcovic e Jyrki Katainen - non impegna la Bei a sostenere investimenti in Iran. Sta comunque agli organi direttivi della banca decidere se intraprendere iniziative di finanziamento.

Eurocamera e Consiglio europeo avranno due mesi per opporsi alle misure, prima che entrino in vigore. Nel caso non vi siano obiezioni, gli atti aggiornati saranno pubblicati e entreranno in vigore, al più tardi, a inizio agosto.

