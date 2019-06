La Svizzera è ancora una volta ospite del G20, il forum informale che comprende i principali paesi industrializzati ed emergenti, ma non la Confederazione.

L'8 e il 9 giugno il presidente Ueli Maurer parteciperà all'incontro dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche degli stati in questione, che si terrà a Fukuoka sotto la presidenza giapponese.

Si parlerà dei rischi per l'economia mondiale, di questioni fiscali e finanziarie di carattere internazionale, nonché di finanziamento delle infrastrutture, informa il Dipartimento federale delle finanze (DFF) in un comunicato odierno. Maurer sarà accompagnato dal presidente della Banca nazionale svizzera (BNS) Thomas Jordan.

Su invito del Giappone, nel 2019 la Svizzera partecipa agli incontri dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20, agli incontri preparatori dei viceministri e ai gruppi di lavoro incentrati su questioni finanziarie e monetarie. Difendendo fra l'altro il principio che gli utili aziendali siano tassati nel luogo in cui viene generato il valore aggiunto.

I ministri delle finanze del G20 si sono già incontrati lo scorso aprile a Washington in occasione del vertice del Fondo monetario internazionale (FMI). Si riuniranno nuovamente in ottobre, in margine all'assemblea annuale delle istituzioni di Bretton Woods.

Maurer curerà anche le relazioni bilaterali con il Giappone: il 10 giugno sarà a Tokyo per colloqui con il primo ministro Shinzo Abe. Sul tappeto figura fra l'altro la revisione dell'accordo di libero scambio tra Svizzera e Giappone. Considerata la presidenza giapponese del G20, si discuterà anche di architettura finanziaria e commerciale globale, nonché di altri temi di carattere internazionale. È inoltre previsto un confronto sui temi legati alla digitalizzazione e ai rischi cibernetici.

