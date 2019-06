Riprendono oggi, dopo la pausa di ieri dovuta alla festività della Pentecoste, i dibattiti alle Camere federali. Il Consiglio nazionale, che si riunirà dalle 14.30 alle 21.45, dopo la tradizionale Ora delle domande affronterà tutta una serie di iniziative cantonali.

Tra queste ne spiccano due, una ticinese e un'altra vallesana, che domandano di migliorare la qualità della rete degli uffici postali e di rafforzare il ruolo delle autorità comunali nella distribuzione territoriale degli uffici postali.

Il Consiglio degli Stati non aveva dato seguito nel novembre 2017 all'iniziativa del Canton Ticino. La commissione preparatoria del Nazionale chiederà al plenum di fare altrettanto (11 voti a 7 e 3 astensioni) sia con quella ticinese che con quella vallesana.

Il programma del Consiglio degli Stati, che si riunirà dalle 15.15 alle 20.00, prevede l'esame, a livello di divergenze, della legge sulla caccia (abbattimento agevolato del lupo) e del programma di sviluppo strategico dell'infrastruttura ferroviaria, che comprende vari interventi anche nel Ticino.

In agenda anche il credito 2019 per il traffico di agglomerato e l'iniziativa parlamentare di Beat Vonlanthen (PPD/FR) - che doveva essere trattata il 5 di giugno - volta ad evitare la concentrazione della produzione dei programmi SSR in pochi siti. La concentrazione dell'offerta a Zurigo e Losanna decisa dai vertici dell'azienda ha fatto parecchio discutere il mondo politico e giornalistico.

