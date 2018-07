Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 luglio 2018 15.23 09 luglio 2018 - 15:23

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha rilevato un netto aumento dei casi di encefalite provocati da punture di zecche. Dall'inizio dell'anno già 150 persone sono state infettate dal temibile virus della meningoencefalite primaverile-estiva (FSME).

Dal 2000 in poi nello stesso periodo si sono registrati tra i 46 e i 106 casi. In base alle cifre pubblicate oggi dall'UFSP, quest'anno erano 73 nel solo mese di giugno.

Solo una piccola parte delle zecche sono portatrici di FSME, che crea un'infiammazione del sistema nervoso centrale contenuto nella scatola cranica, con esito letale in circa l'uno per cento degli infettati. Inoltre sono presenti solo in alcune zone. L'UFSP raccomanda comunque la vaccinazione a tutti coloro che vivono o soggiornano nelle regioni a rischio. Non esiste infatti un trattamento per curare la FSME, mentre il vaccino è molto efficace.

