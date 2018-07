Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 luglio 2018 17.48 11 luglio 2018 - 17:48

Nel 2017 l'Ufficio per le perizie extragiudiziali della Federazione dei medici svizzeri (FMH) ha rilevato violazioni di regole dell'arte in 18 casi, due dei quali in Ticino. Tale cifra non corrisponde tuttavia al numero reale di errori medici riscontrati in Svizzera.

Le perizie svolte sono state in tutto 57, indica nel suo ultimo numero il Bollettino dei medici svizzeri, consultabile online. Quelle in cui sono stati riscontrati errori medici rappresentano dunque il 31,6% del totale, una proporzione simile a quella del 2016 (31,5%) ma inferiore alla media dei 10 anni precedenti (2007-2016), nei quali i tassi di violazione delle regole dell'arte rilevati si sono situati tra il 35,5 e il 50,6%. Il numero delle perizie ordinate è stato a sua volta leggermente al di sotto della media dei precedenti cinque anni (61).

Il maggior numero di inchieste (16) ha riguardato l'anno scorso il settore della chirurgia ortopedica, con 4 violazioni riscontrate. Seguono chirurgia generale (8 perizie con 5 violazioni), medicina generale interna compresa quella di famiglia (8/2) e ginecologia-ostetricia (6/4).

Il Bollettino fornisce anche statistiche per regione linguistica. Nella Svizzera tedesca le perizie effettuate nel 2017 sono state 32 con 6 violazioni delle regole riscontrate, in Romandia 20 con 10 violazioni, nel Ticino 5 con 2 violazioni.

