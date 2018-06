Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 giugno 2018 14.58 12 giugno 2018 - 14:58

L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha confermato oggi che assegna alla BLS la concessione per le due linee interregionali Berna-Bienne e Berna-Burgdorf-Olten a partire da fine 2019.

Rimarranno alle FFS le concessioni per le restanti linee di lunga distanza e per l'intera rete Intercity. Le FFS, dal canto loro, intendono affidare alla Südostbahn (SOB) l'esercizio della tratta di montagna del San Gottardo e della Coira-Zurigo-Berna.

Per permettere un ulteriore sviluppo in un futuro prossimo, le nuove concessioni sono state assegnate per 10 anni, indica oggi in una nota l'UFT, che aveva posto in consultazione le sue proposte fino allo scorso 23 maggio.

Le parti interessate possono impugnare la decisione davanti al Tribunale amministrativo federale, come hanno già minacciato di voler fare. La compagnia BLS ha fatto sapere il mese scorso con fermezza di non voler rinunciare alla richiesta di concessione per cinque linee di traffico a lunga percorrenza (la Basilea-Interlaken, la Basilea-Briga e la Berne-Le Locle oltre alle due ottenute), mentre le FFS hanno criticato apertamente le intenzioni dell'UFT, sollevando anche lo spauracchio di un aumento dei prezzi e di una riduzione della qualità dell'offerta ferroviaria.

