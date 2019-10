Gli Stati Uniti rincarano la dose contro Pechino, accusata di violare i diritti umani degli uiguri, e varano restrizioni sui visti di alti funzionari cinesi. Lo ha annunciato il segretario di Stato americano Mike Pompeo.

La stretta sui visti - ha spiegato il Dipartimento di Stato americano - riguarderà i funzionari di Pechino ritenuti "responsabili o complici" sul fronte della detenzione e degli abusi contro uiguri, kazaki e altri gruppi della minoranza musulmana, gruppi che vivono nella regione nordoccidentale cinese dello Xinjiang.

"Gli Stati Uniti chiedono alla Repubblica popolare della Cina di porre immediatamente fine alla sua campagna di repressione nello Xinjiang, di rilasciare tutti coloro che sono detenuti arbitrariamente e di cessare gli sforzi per impedire ai gruppi della minoranza musulmana cinese che vivono all'estero di ritornare in Cina per paura di un destino incerto", afferma Pompeo.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Sondaggio Elezioni federali 2019