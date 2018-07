Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 luglio 2018 15.19

Un giovane turista colombiano di 26 anni è annegato ieri a fine giornata nel Rodano a Ginevra, sotto gli occhi dei famigliari. Sempre ieri un 57 è invece morto per la gravità delle condizioni dopo essere affondato una settimana fa nel lago di Baldegg (LU).

Il giovane colombiano si è immesso nel fiume dall'argine nella zona della Jonction, dove l'Arve entra nel Rodano, e si è subito trovato in difficoltà, ha indicato oggi una portavoce della polizia confermando una notizia di "20 Minutes". È presto sparito sott'acqua e non è più riapparso.

Il colombiano è stato in seguito ripescato dal fiume e riportato sull'argine, ma non è stato possibile rianimarlo. Il Ministero pubblico ginevrino ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze del dramma. Un team di assistenza psicologica è stato messo a disposizione dei famigliari.

Il 57enne che martedì scorso era scomparso nelle acque del lago di Baldegg (LU) era stato portato rapidamente a riva e rianimato da due bagnini e due bagnanti. L'uomo era poi stato trasportato in elicottero in ospedale dove ieri è deceduto, comunica oggi il Ministero pubblico del Canton Lucerna.

