Questo contenuto è stato pubblicato il 20 maggio 2018 14.22 20 maggio 2018 - 14:22

Una struttura galleggiante per attività culturali potrebbe aprire i battenti prossimamente sul Lago dei Quattro Cantoni utilizzando il preesistente palcoscenico "Seerose" utilizzato nel 2015.

Il centro di ricerca in pedagogia della musica dei Piccoli cantori di Vienna (Wiener Sängerknaben) intende infatti allestire una struttura del genere permanente, che però è criticata per la sua dimensione.

In un comunicato odierno, la fondazione con sede a Vitznau (LU) riferisce di aver inoltrato domanda di costruzione a Beckenried, nel canton Nidvaldo. Il finanziamento è già assicurato.

Il palcoscenico galleggiante "Seerose" (ninfea) era stato inaugurato nel 2015 per un festival organizzato dai responsabili del turismo per la Svizzera centrale. Da allora la costruzione, una struttura metallica di circa 50 metri per 50, è depositata a Flüelen (UR). I progetti che intendevano utilizzarla regolarmente non sono finora riusciti poiché l'aspetto della piattaforma, una ninfea rosa, non è conforme alla tutela del paesaggio.

La fondazione conta di ridurne le dimensioni e proporre una nuova piattaforma per i centri culturali locali che può essere spostata in vari siti del Lago dei Quattro Cantoni.

