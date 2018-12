Un fermo per la morte del reporter a Kasserine

L'autorità giudiziaria tunisina ha emesso una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona nell'ambito dell'indagine sulla morte del giovane reporter precario, Abdelrazzak Zorgui.

Quest'ultimo si è immolato con il fuoco lunedì sera a Kasserine per protestare contro la sua situazione sociale drammatica e la marginalizzazione della regione.

Lo ha reso noto il portavoce del tribunale di Kasserine, Achref Youssefi, all'agenzia di stampa tunisina Tap, precisando che "le indagini proseguono per fare luce su tutte le circostanze del tragico evento e per intraprendere tutte le misure legali necessarie nei confronti di tutte le persone implicate nei fatti". Diversi i reati contestati nel fascicolo aperto dalla magistratura: istigazione al suicidio, omissione di soccorso, concorso in omicidio, omicidio.

Le indagini preliminari condotte dalla squadra di polizia giudiziaria "hanno dimostrato che esistono degli indizi di colpevolezza a carico di alcune persone" ha dichiarato il portavoce del tribunale di Kasserine.

