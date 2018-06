Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 giugno 2018 16.31 20 giugno 2018 - 16:31

Atul Gawande è l'amministratore delegato della società assicurativa sanitaria creata da Amazon, JPMorgan e Berkshire Hathaway. Una società che avrà sede a Boston e che opererà in modo indipendente.

Gawande, chirurgo e giornalista, ha scritto in diverse ricerche e articoli dei ripetuti fallimenti degli Stati Uniti nel rendere efficiente il sistema sanitario.

Jeff Bezos, Warren Buffett e Jamie Dimon, tre degli uomini più ricchi d'America e al comando di tre colossi che valgono più di 1.600 miliardi di dollari, hanno unito le forze lo scorso gennaio lanciando la sfida alla sanità americana.

Amazon, Berkshire Hathaway e JPMorgan si sono alleate per creare una società assicurativa sanitaria no profit per ridurre i costi e migliorare i servizi medici. La nuova società sarà destinata inizialmente a prendersi cura dei dipendenti americani dei tre giganti, che sono 1,2 milioni.

