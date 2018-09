Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 settembre 2018 16.21 26 settembre 2018 - 16:21

È stato aggiudicato per 375 mila dollari uno dei rari esemplari di Apple I, il primo personal computer della Mela, che Steve Jobs e Steve Wozniak progettarono e assemblarono di persona in circa 200 esemplari tra il 1976 e il 1977.

Attualmente si pensa che in circolazione ne rimangano una settantina. Il cimelio, ancora funzionante, è stato messo in vendita al miglior offerente a Boston, dalla casa d'aste RR Auction, che aveva annunciato la disponibilità del prodotto alla fine dello scorso agosto.

Dell'Apple, I, che originariamente costava 666 dollari, non si conoscono le identità né del venditore, né del compratore. Come riportato da alcuni siti statunitensi, il venditore avrebbe acquistato il computer in passato a 300 dollari, e prima di metterlo all'asta avrebbe tentato di venderlo a Wozniak per 10 mila dollari.

I 375 mila dollari non sono la cifra più alta a cui è stato venduto l'Apple I. Nell'agosto 2016 Charitybuzz ne aggiudicò uno, raro perché mai utilizzato, a 815 mila dollari, mentre nel 2014 un esemplare fu venduto a 910 mila dollari dalla casa d'aste Bonhams a New York. Più di recente, nel giugno 2017, un Apple I è stato piazzato da Christie's a 355 mila dollari.

